15:00 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Выдвижение кандидатов в депутаты начнется в Беларуси 17 декабря
Оно будет длиться почти месяц и завершится за 40 дней до самих выборов, которые пройдут в конце февраля 2024 года.
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МИНСК, 11 дек — Sputnik. Согласно утвержденному Центризбиркомом плану подготовки и проведения выборов депутатов, выдвижение кандидатов начнется 17 декабря 2024 года.
Впервые в Беларуси пройдут единый день голосования — в конце февраля будут выбирать депутатов в нижнюю палату белорусского парламента, а также в местные советы.
«Выдвижение кандидатов в депутаты начнется за 70 дней и закончится за 40 дней до выборов», — говорится в календарном плане, утвержденном ЦИК.
В соответствии с ним, выдвижение кандидатов начнется с 17 декабря 2023 года и завершится 15 января следующего года.
Выдвигать своих кандидатов в депутаты будут иметь право зарегистрированные в стране политические партии, общественные объединения, трудовые коллективы.