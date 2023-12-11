Главное
Главные новости к вечеру 11 декабря
15:00 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Выдвижение кандидатов в депутаты начнется в Беларуси 17 декабря

Оно будет длиться почти месяц и завершится за 40 дней до самих выборов, которые пройдут в конце февраля 2024 года.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 11 дек — Sputnik. Согласно утвержденному Центризбиркомом плану подготовки и проведения выборов депутатов, выдвижение кандидатов начнется 17 декабря 2024 года.

Впервые в Беларуси пройдут единый день голосования — в конце февраля будут выбирать депутатов в нижнюю палату белорусского парламента, а также в местные советы.

«Выдвижение кандидатов в депутаты начнется за 70 дней и закончится за 40 дней до выборов», — говорится в календарном плане, утвержденном ЦИК.

В соответствии с ним, выдвижение кандидатов начнется с 17 декабря 2023 года и завершится 15 января следующего года.

Выдвигать своих кандидатов в депутаты будут иметь право зарегистрированные в стране политические партии, общественные объединения, трудовые коллективы.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Пригожин рассказал, когда поправится и вернется в Минск на 'Фактор BY'
Штурм окопов: МВД показало кадры учений отряда спецназа 'Буран'
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта