Токаев подписал закон об информационной безопасностиТокаев подписал закон, запрещающий сбор копий удостоверений казахстанцев

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информационной безопасности, информатизации и цифровых активов».
Текст закона публикуется в печати, сообщила пресс-служба президента в официальном Telegram-канале.
Напомним, что данный законопроект в первом чтении в конце сентября одобрил мажилис. Отмечалось, что документ предусматривает внесение ряда изменений и дополнений в законодательные акты по:
Кроме того, как рассказала депутат Екатерина Смышляева, закон позволит также быстрее реагировать на утечки — в стране вводится госконтроль в сфере оборота и хранения персональных данных, при этом каждый оператор должен будет сообщать регулятору об утечке персональных данных в течение 3-х дней с момента ее обнаружения.