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15:13 (мск), новости Казахстана, источник: Nur.kz

Токаев подписал закон об информационной безопасностиТокаев подписал закон, запрещающий сбор копий удостоверений казахстанцев

Президент подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информационной безопасности, информатизации и цифровых активов».

Источник: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информационной безопасности, информатизации и цифровых активов».

Текст закона публикуется в печати, сообщила пресс-служба президента в официальном Telegram-канале.

Напомним, что данный законопроект в первом чтении в конце сентября одобрил мажилис. Отмечалось, что документ предусматривает внесение ряда изменений и дополнений в законодательные акты по:

  • определению понятия «нарушение безопасности персональных данных»;
  • наделению уполномоченного органа в сфере защиты персональных данных функцией госконтроля за соблюдением законодательства РК о персональных данных и их защите;
  • установлению запрета на сбор, обработку бумажных копий документов, удостоверяющих личность, за исключением случаев, прямо предусмотренных законами РК.

Кроме того, как рассказала депутат Екатерина Смышляева, закон позволит также быстрее реагировать на утечки — в стране вводится госконтроль в сфере оборота и хранения персональных данных, при этом каждый оператор должен будет сообщать регулятору об утечке персональных данных в течение 3-х дней с момента ее обнаружения.

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