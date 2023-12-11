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15:28 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону

Президент России назначил шесть судей в Ростовской области

Об этом сообщили на сайте правовой информации.

Источник: МК.RU Ростов-на-Дону

Президент РФ назначил шесть судей в Ростовской области.

В Первомайском районе Ростова судьей стала Юлия Любимая, а в Шахтинском городском суде должность заняла Марина Захарова.

Судьей Шолоховского районного суда станет Павел Мезинов, а Матвеево-Курганского районного — Дарья Савченко. В Зерноградском районном суде на новую должность вступил Анатолий Соломаха, а в Красносулинском районном суде — Анна Тесленко.

Судьи будут работать без ограничительных сроков. Кроме того, кадровые изменения произошли и в Новошахтинском районном суде. Новым председателем стал Александр Кузнецов.

Марина Иванченко заняла должность зампредседателя в Таганрогском городском суде, а в Каменском районном суде этот пост заняла Елена Прилепская. Они будут занимать эти должности на протяжении шести лет.

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