15:28 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону
Президент России назначил шесть судей в Ростовской области
Об этом сообщили на сайте правовой информации.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Президент РФ назначил шесть судей в Ростовской области.
В Первомайском районе Ростова судьей стала Юлия Любимая, а в Шахтинском городском суде должность заняла Марина Захарова.
Судьей Шолоховского районного суда станет Павел Мезинов, а Матвеево-Курганского районного — Дарья Савченко. В Зерноградском районном суде на новую должность вступил Анатолий Соломаха, а в Красносулинском районном суде — Анна Тесленко.
Судьи будут работать без ограничительных сроков. Кроме того, кадровые изменения произошли и в Новошахтинском районном суде. Новым председателем стал Александр Кузнецов.
Марина Иванченко заняла должность зампредседателя в Таганрогском городском суде, а в Каменском районном суде этот пост заняла Елена Прилепская. Они будут занимать эти должности на протяжении шести лет.