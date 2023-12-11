Минобороны заявило, что Украина готовит антироссийскую провокацию

«По нашей информации, офис президента Украины координирует действия национальных спецслужб по организации антироссийской провокации с использованием отравляющих веществ. С учётом опыта сирийского конфликта предполагается, что обвинение Вооруженных сил России в применении химического оружия позволит инициировать новую антироссийскую кампанию в структурах ООН и мировых СМИ», — сказал Кириллов на брифинге Минобороны России по военно-биологической деятельности США.
По его словам, с этой целью служба безопасности Украины привлекла к сотрудничеству украинскую компанию «Реалаб», которая специализируется на импорте химических реагентов и прекурсоров.
«Через данную фирму в октябре-ноябре текущего года произведена закупка в Германии “малой партии” триэтаноламина и азотосодержащего соединения натрия производства американской компании “ХОНИВЕЛ РИСЕЧ КЭМИКЭЛЗ”, — сообщил Кириллов.