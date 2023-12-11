17:52 (мск), источник: © РИА Новости

Минобороны заявило, что Украина готовит антироссийскую провокацию

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Спецслужбы Украины готовят антироссийскую провокацию с применением отравляющих веществ, для этого в Германии закуплена партия химикатов, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«По нашей информации, офис президента Украины координирует действия национальных спецслужб по организации антироссийской провокации с использованием отравляющих веществ. С учётом опыта сирийского конфликта предполагается, что обвинение Вооруженных сил России в применении химического оружия позволит инициировать новую антироссийскую кампанию в структурах ООН и мировых СМИ», — сказал Кириллов на брифинге Минобороны России по военно-биологической деятельности США.

По его словам, с этой целью служба безопасности Украины привлекла к сотрудничеству украинскую компанию «Реалаб», которая специализируется на импорте химических реагентов и прекурсоров.

«Через данную фирму в октябре-ноябре текущего года произведена закупка в Германии “малой партии” триэтаноламина и азотосодержащего соединения натрия производства американской компании “ХОНИВЕЛ РИСЕЧ КЭМИКЭЛЗ”, — сообщил Кириллов.

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