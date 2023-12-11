17:08 (мск), источник: Комсомольская правда
В Самарской области создадут штабы по отработке обращений жителей
Такое поручение дал губернатор Дмитрий Азаров.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Самарской области создадут штабы по отработке обращений жителей, поступивших во время проведения прямых линий. Такое поручение дал губернатор Дмитрий Азаров на оперативном совещании в региональном правительстве 11 декабря 2023 года.
Напомним, последний прямой эфир с главой региона состоялся 7 декабря. Во время его подготовки и проведения поступило около четырех тысяч сообщений. На совещании Дмитрий Азаров поручил министрам и главам муниципалитетов отработать каждое обращение.
— Крайне важно системно отработать все обращения людей, которые поступили. Необходимо их четко проанализировать в разрезе отраслей, территорий, муниципалитетов и каждый вопрос взять в непременную, безусловную отработку.
Также губернатор поручил уделить особое внимание обращениям, которые поступят на прямую линию президента РФ Владимира Путина. Она состоится в четверг, 14 декабря.
— Поэтому мы сейчас создаем специальные штабы по отработке тех вопросов, которые уже поступили и будут поступать, в каждом министерстве, муниципалитете, — сказал глава региона.
Дмитрий Азаров подчеркнул, что качество и скорость отработки вопросов должны быть наивысшими. Вопрос с отработкой муниципалитетами и министерствами обращений теперь будут рассматривать на каждом оперативном совещании правительства под руководством губернатора.
Отдельно глава региона поручил руководству Минстроя держать на контроле ситуацию с проблемным объектом — ЖК «Новая Заря». От дольщиков поступили ряд обращений во время прямой линии. Напомним, было решено выплатить им денежные компенсации.