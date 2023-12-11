Сейм Польши вынес вотум недоверия правительству Моравецкого

Утром 11 декабря Моравецкий выступил в сейме с просьбой предоставить правительству вотум доверия. Он также рассказал о вызовах, стоящих перед Польшей. В макроэкономическом плане: присоединиться к наиболее развитым экономикам. На индивидуальном уровне это, по его словам, означает «работать меньше, жить лучше». Среди самых больших вызовов премьер-министр также назвал демографический кризис, цифровую революцию, высокое качество государственных услуг и амбициозную политику «серебряного возраста».
После перерыва и представления кандидатов депутаты перейдут к избранию премьер-министра, следует из графика сейма. Затем состоится дискуссия, а в 20:00 (22:00 мск) — голосование по выбору премьер-министра. 12 декабря в 9:00 (11:00 мск) новый премьер-министр представит программу действий и состав правительства вместе с предложением об избрании совета министров. По графику голосование по новому совету министров состоится в 15:00 (17:00).
Парламентские выборы в Польше завершились 15 октября. По их итогам партия «Право и справедливость» получила 35,38% голосов. Ее главный оппонент, правоцентристская «Гражданская коалиция», набрала 30,7% голосов, заняв, таким образом, второе место. Следом расположился «Третий путь», избирательный блок правоцентристской направленности, с результатом в 14,4% голосов. Моравецкий тогда назвал третью победу его партии подряд «исторической». 27 ноября президент Польши Анджей Дуда привел к присяге новое правительство страны, сформированное Моравецким.