США намерены объявить о выделении новой военной помощи Украине в декабре

«Я не хочу слишком опережать президента, но, как вы знаете, до конца года осталось не так много недель, в течение которых можно было бы предоставить военную помощь. Так что я бы в полной мере ожидал, что мы объявим о дополнительной военной помощи до конца месяца», — сказал он на борту самолета президента США Джо Байдена во время его следования в штат Пенсильвания.
Отвечая на вопрос о том, просил ли президент Украины Владимир Зеленский американское руководство пригласить его в США или это была инициатива Вашингтона, Кирби подчеркнул: «Это было приглашение президента Байдена». Вашингтонская администрация заявила 10 декабря, что Байден пригласил Зеленского на встречу в Белом доме 12 декабря. Украинский лидер также приглашен в тот же день выступить перед Сенатом Конгресса США.
«И, опять же, мы считаем, что это происходит в важнейший момент. Это самое подходящее время для приезда президента Зеленского в город (в Вашингтон — прим. ТАСС) для обсуждения этих вопросов из-за того, что происходит на Украине, как мы видим, что повысилась активность российских вооруженных сил по мере наступления зимы, а также из-за того, что происходит на Капитолийском холме». «И президент завтра (во вторник — прим. ТАСС) перед всеми вами объявит о необходимости данного запроса на дополнительное финансирование», — добавил Кирби.
«Это возможность для президента [Байдена] получить последние сведения от президента Зеленского о том, как обстоят дела на поле боя, а также очень ясно дать понять президенту Зеленскому и украинскому народу, что мы продолжим оказывать им поддержку, особенно в этот очень трудный период», — сказал сотрудник СНБ. По его словам, Байден заверит Зеленского в том, что вашингтонская администрация «твердо стоит на своем» в вопросе о необходимости выделения дополнительных средств на помощь Киеву.
На брифинге также был задан вопрос о том, какой исход планируемой 12 декабря встречи Зеленского со спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном (республиканец от штата Луизиана) администрация посчитала бы успешной. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс в связи с этим выступил с утверждением, что «Зеленский является наиболее эффективным защитником Украины». «Он пользуется уважением в стране (в США — прим. ТАСС) и в обеих палатах Конгресса», — полагает Бейтс. По его версии, «никто не может лучше него сформулировать», почему США нужно оказывать дальнейшую помощь Киеву.
Вашингтонская администрация направила в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с Байденом хотела бы получить около $106 млрд.
Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Несколько республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса высказывался в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер нижней палаты Конгресса предупреждал несколько раз о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл.
Законопроект об оказании новой крупной помощи Украине и Израилю, а также противодействии России и Китаю в АТР на прошлой неделе не прошел процедурное голосование в Сенате, несмотря на то что Байден выступил со специальным обращением к Конгрессу, призвав законодателей утвердить такие расходы до ухода на рождественские каникулы.