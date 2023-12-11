Главное
Главные новости к вечеру 11 декабря
11 декабря, новости Беларуси, источник: Office Life

Литва в очередной раз ужесточит транзит товаров через Беларусь

Теперь литовская таможня будет жестче контролировать транзит санкционных товаров через Беларусь и Россию в третьи страны. Об этом сообщает пресс-служба литовской таможни.

С 18 декабря литовская таможня не будет выпускать с территории Евросоюза товары, поставщики которых не подали декларацию производителя. При этом в Вильнюсе считают, что такое ужесточение не повредит бизнесу.

Ранее литовская таможня вводила обязательную декларацию производителя лишь для некоторых видов санкционных товаров.

С 4 сентября литовская таможня усилила контроль над экспортом в случаях, когда поставщиком является нерезидент либо нанятый им таможенный представитель. А в октябре Вильнюс заявил, что будет тщательнее проверять соответствие перевозимых товаров с классификатором. Кроме того, в ноябре Литва запретила транзит через Беларусь некоторых видов станков.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Россельхознадзор не пропустил в Россию 650 кг белорусских продуктов
Редкий Mercedes продают за $550 тыс. Что в нем особенного
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта