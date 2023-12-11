Литва в очередной раз ужесточит транзит товаров через Беларусь

С 18 декабря литовская таможня не будет выпускать с территории Евросоюза товары, поставщики которых не подали декларацию производителя. При этом в Вильнюсе считают, что такое ужесточение не повредит бизнесу.
Ранее литовская таможня вводила обязательную декларацию производителя лишь для некоторых видов санкционных товаров.
С 4 сентября литовская таможня усилила контроль над экспортом в случаях, когда поставщиком является нерезидент либо нанятый им таможенный представитель. А в октябре Вильнюс заявил, что будет тщательнее проверять соответствие перевозимых товаров с классификатором. Кроме того, в ноябре Литва запретила транзит через Беларусь некоторых видов станков.