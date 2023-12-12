10:10 (мск), источник: Комсомольская правда
Смольный судится с генконсульством Эстонии из-за долгов по аренде
Консульство прекратило свою работу полтора года назад.
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Смольный подал в суд на генеральное консульство Эстонии. Причиной разбирательств стал крупный долг по арендной плате. Напомним, иностранное ведомство прекратило работу в мае 2022 года. А в качестве «прощального подарка» оставило неуплаченными почти 800 тысяч рублей.
— Правительство Петербурга пытается взыскать эту сумму с дипломатического представительства через суд. Иск в арбитражном суде Петербурга и Ленобласти зарегистрировали 6 декабря. Там указаны требования в 779,7 тысячи рублей, — говорится в карточке дела на сайте ведомства.
Истцом выступил комитет имущественных отношений города. По данным СМИ, долг копился с 2018 года, в указанной в заявлении сумме присутствуют и пени. Ранее КИО пытался урегулировать вопрос в досудебном порядке и направлял в адрес эстонского генконсульства соответствующую претензию, но её дипломатическая миссия оставила без удовлетворения.