Пермский губернатор дал новое поручение главе Соликамского округа

«Дмитрий Махонин поставил администрации Соликамского округа задачу начать работу по обновлению транспорта. Также губернатор поручил увеличить количество транспортных средств», — сообщили на сайте правительства.
На выездном заседании Самоуков представил губернатору отчет о ходе исполнения плана развития территории в 2022—2023 годах, а также обозначил приоритетные задачи округа на ближайшие три года. По его словам, развитие Соликамского городского округа — это «неотъемлемая часть долгосрочной подготовки к празднованию в 2030 году 600-летия со дня основания Соликамска». «Главная цель — это повышение индекса качества городской среды и общей туристской привлекательности, что в совокупности приведет к повышению и общего уровня жизни горожан», — отметил Самоуков.
Ранее Евгений Самоуков потерял автобусы, не увидев их перемещения на сервисе «Яндекс. Карты». По его словам, это был сбой в трансляции, а свой пост глава округа посвятил срывам расписания, которые допускают перевозчики.