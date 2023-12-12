Конгресс не планирует рассматривать запрос о помощи Украине перед праздниками

С 15 декабря палата представителей уходит на рождественские и новогодние каникулы до 9 января, а сенат — до 8 января.
11 декабря президент Украины начал свой визит в США. Он встретился с министром обороны Ллойдом Остином и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Чарльзом Брауном в Национальном университете обороны США. Участники встречи обсудили глобальную безопасность, развитие событий на Украине и дальнейшее украинско-американское сотрудничество в сфере обороны. Зеленский также встретился с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой, чтобы обсудить «пересмотр программы долгосрочного финансирования для Украины и дальнейшее сотрудничество».
В начале декабря Politico сообщала, что решение ЕС по соглашению с Украиной о выделении 50 млрд евро может заблокировать премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Газета сообщала, что позиция венгерского лидера «доставляет лидерам ЕС огромную головную боль», что может привести к «одному из самых сложных кризисов в истории Европы». Орбан настаивает, что весь текущий политический и финансовый процесс должен быть заморожен до тех пор, пока лидеры ЕС не согласятся на полный пересмотр поддержки Киева.