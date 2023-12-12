Небожители не принимают: Почему граждане Молдовы не могут попасть на прием к министрам

Моя знакомая бизнес-вумен уже не первый год обивает пороги высоких кабинетов, пытается найти справедливость у государства. Не получается никак.
— Сколько писем я написала в разные инстанции, все без толку! — вздыхает она.
— А записаться на прием к министру?
— А к ним невозможно попасть на прием! В министерствах сделали так — если хочешь записаться на прием, нужно на сайте заполнить форму, отправить ее и ждать. А в министерстве посмотрят по компетенции, к кому попадет ваше письмо. То есть, не к министру, а к чиновнику калибром поменьше. Часто бывает, что и на письма граждан просто-напросто не отвечают.
— Но молдавский министр по закону обязан принимать граждан!
— Да, есть такой график. Министры принимают раз в месяц — последняя пятница каждого месяца, его замы — вторую и третью пятницы каждого месяца. У каждого министра на двери его кабинета вывешен такой график. Но министры вообще никого не принимают, причем все наши министры! Ни Минздрава, ни какого-то другого министерства. Им не о чем разговаривать с людьми. А если придешь в министерство, перед входом сидит дежурный, который пропускает людей только по записи, то есть тех, кто записан на прием к чиновнику министерства. А если будешь настаивать, дежурный позвонит в отдел министерства, куда тебе нужно попасть. а там его просят ответить тебе, что чиновник уехал в командировку или заболел…
А к самому министру не попасть никому! Потому что глава любого министерства сегодня человек некомпетентный и непрофессиональный, он просто не сможет ответить на интересующие тебя вопросы.
Интересно, а чем там заняты наши «небожители» с зарплатой в 70 тысяч леев, что не могут снизойти до общения с рядовыми гражданами страны?