03:07 (мск), источник: Коммерсантъ
Палата представителей США одобрила запрет импорта урана из РФ
Палата представителей Конгресса США проголосовала за ограничение ввоза обогащенного урана из России. Решение поддержали обе партии, передает The Hill.
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Документ предполагает введение запрета на ввоз низкообогащенного урана через 90 дней после вступления закона в силу. Его еще должен одобрить Сенат Конгресса США и президент Джо Байден.
В законе допускается отмена запрета, если нет других источников урана для поддержания работы ядерных реакторов. Минэнерго США может по согласованию с госсекретарем и министром финансов выдать разрешение на импорт. Действие запрета продлится до конца 2040 года.
Большая часть урана, используемого в США для питания электростанций, импортируется. На Россию приходится около 12% поставок, следует из данных Управления энергетической информации Минэнерго США. Помощница министра по ядерной энергетике Кэтрин Хафф заявляла, что зависимость США от российского ядерного топлива представляет критическую угрозу национальной безопасности. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков говорил, что Москва не рассматривает запрет на экспорт ядерного топлива в США.
Леонид Уварчев