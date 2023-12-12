04:16 (мск), источник: © РИА Новости
Зеленского «выкинут на помойку», заявил Мадуро
БУЭНОС-АЙРЕС, 12 дек — РИА Новости. США используют Владимира Зеленского и выкинут на помойку как ненужную марионетку, считает президент Венесуэлы Николас Мадуро.
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«Не в первый раз империализм ставит марионетку, использует ее и выбрасывает на помойку. У нас был шут, как Зеленский, — Гуаидо… Империализм схватил его и выкинул на помойку в Майами. Теперь он живет как мусор в Майами, но с миллионами (в кармане — ред.)», — сказал президент в программе «С Мадуро +».
«Будут еще примеры, как Гуаидо, которых будут использовать для провокаций и лжи, чтобы разделить народ, наполнить его ненавистью, чтобы принести войну. Империализм как дьявол — ты ему служишь, а потом он тебя выплевывает. Похоже, Зеленского ждет та же участь: один раз ты подвел, тебя выбрасывают, дают тебе пинок, бросают тебя. Это судьба тех, кто продает свою душу дьяволу», — подчеркнул Мадуро.
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
Оппозиция Венесуэлы в конце декабря 2022 года проголосовала за ликвидацию «временного правительства» Гуаидо. Лидеры оппозиции заявляли, что отставка временного правительства назрела, поскольку структура ослабла и не выполняет своих задач. Через несколько дней Гуаидо покинул пост спикера национальной ассамблеи (оппозиционный парламент).