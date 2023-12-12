04:50 (мск), источник: Комсомольская правда
Глава Березовского района Виктор Швецов подал в отставку
По какой причине руководитель одного из районов Красноярского края покинул свой пост.
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Накануне, 11 декабря, стало известно, что ушел в отставку глава Березовского района Виктор Швецов. Сообщается, что причиной такого решения стало собственное желание чиновника. После девяти лет работы на этой должности (он возглавил район в 2014 году) решил сойти с местной политической арены. Депутаты районного Совета собрались и на внеочередной сессии и приняли заявление главы об увольнении.
Полномочия Виктора Швецова истекают сегодня, 12 декабря. Пока что заниматься делами Березовского района станет его первый заместитель Александр Крестьянинов.
Связано ли решение Виктора Швецова с декриминализацией Березовского района? Вопрос пока без ответа. Но в последнее время прокуратура края не раз сообщала о случаях незаконной продажи муниципальных земель за бесценок.