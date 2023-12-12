08:24 (мск), источник: Наш Красноярский край
Михаил Котюков принял участие в совещании с Владимиром Путиным о развитии Арктики
Обсуждалась реновация Норильска, Дудинки, Игарки и Диксона.
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В режиме видеосвязи Президент РФ Владимир Путин провел совещание о развитии населенных пунктов Арктической зоны. В обсуждении приняли участие губернатор Красноярского края Михаил Котюков, министры федерального правительства и главы регионов, которые входят в АЗРФ.
Арктические территории занимают почти треть территории России и являются стратегически важными.
— Хотел бы еще раз подчеркнуть, что это регион с колоссальными экономическими возможностями. С ним мы связываем укрепление энергетического потенциала страны, расширение логистических возможностей, обеспечение национальной безопасности и обороны. И потому дальнейшее комплексное освоение и обустройство этих территорий является для нас неоспоримым приоритетом, — отметил Владимир Путин.
В Красноярском крае на территории Арктики расположены четыре населенных пункта — Норильск, Дудинка, Игарка и Диксон. По поручению президента в Норильске уже два года реализуется комплексный план развития: обновляется инфраструктура, ведется благоустройство, возводится новое жилье.
— Изменения в городе налицо. Серьезно модернизируются ключевые градообразующие предприятия, меняется инфраструктура города Норильска. Сегодня уже эти изменения видны невооруженным глазом. Норильск становится привлекательным городом для переселения из других регионов страны. Уже есть такие примеры, когда молодые семьи выбирают Норильск для собственной жизни. И, конечно, стартовавшая сейчас арктическая ипотека такие планы будет только укреплять, — рассказал Михаил Котюков.
По мнению губернатора Красноярского края, разработка планов развития арктических территорий должна проводиться с привлечением ключевых градообразующих предприятий. Опыт реновации Норильска будет учитываться при разработке мастер-планов развития Дудинки, Диксона и Игарки.