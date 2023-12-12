06:37 (мск), источник: ТАСС
Матвиенко заявила, что одна идеология не нужна в конституции
Председатель Совета Федерации отметила, что содержание документа подтверждает это.
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МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Единую идеологию не нужно включать в Конституцию РФ, ее обновленная редакция подтверждает это своим содержанием. Об этом в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Если вы имеете в виду единую, общегосударственную, политическую идеологию, которой должны подчиняться все, то я против того, чтобы такая идеология была зафиксирована в конституции», — сказала спикер Совфеда.
Она назвала «модным философским трендом» рассуждения о том, что в стране должна быть какая-то идеология. Вместе с тем Матвиенко считает, что это полезная дискуссия. «Дискуссию можно продолжать, но полагаю, что конституция дает ответ на этот вопрос своим содержанием», — добавила председатель верхней палаты парламента.
Ранее неоднократно звучали предложения о том, чтобы включить идеологию в Конституцию РФ. Одним из последних такое предложение прозвучало от председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина в ноябре. Он считает, что необходимо сформулировать национальную идеологию и закрепить ее в конституции, потому что «общество не может жить без идеологии».