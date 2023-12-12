08:40 (мск), источник: Om1.ru
«Это ваша вина»: мэр Локоть публично раскритиковал начальника дептранса Васильева
Поводом для недовольства стала уборка Новосибирска от снега.
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На аппаратном совещании в мэрии Новосибирска Анатолий Локоть впервые публично раскритиковал работу начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Константина Васильева.
Васильев доложил о зимнем содержании дорог в городе. Он посетовал на погоду — обильный снегопад сменился трескучим морозом. Из-за чего на дорогах образовался снежный накат и ледяные «бородавки». Попытки убрать их с проезжей части в мороз привели к массовой поломке тяжёлой техники.
«К работе удалось приступить только 9 декабря, в субботу. К этой работе были привлечены 26 имеющихся в распоряжении ДЭУ тяжёлых грейдеров, которые на всю ширину проезжей части скалывали образовавшиеся неровности и примёрзший накат. В результате этой работы удалось улучшить потребительские свойства дорог. За выходные сошли с линии для вынужденного ремонта более половины грейдеров с поломками гидравлической и тормозной систем, с механическими повреждениями рабочих органов и механизмов».
Мэр Локоть такой отчёт благосклонно не принял.
«То, что у вас выходит техника из строя, — это вина ваша. Она же не в боевых действиях участвует. Вы её эксплуатируйте соответствующим образом. Мы вас укомплектовали новой техникой, поэтому примите меры, чтобы привести город в порядок. Не везде последствия снегопада ещё ликвидированы. Я могу назвать районы», — резюмировал Локоть.
Ранее депутаты городского совета поставили Васильеву «неуд» и потребовали его отставки.
«Что стало отправной точкой? Всё. Он у нас начальник департамента уже два года. Если изначально его бездействие оправдывалось тем, что человек только пришёл, дайте ему вникнуть, депутаты это адекватно воспринимали, хотя все удивлялись, почему департамент транспорта возглавил человек, который работал в финансовой структуре. Но за эти годы ничего не изменилось», — рассказывал Om1.ru депутат городского совета Евгений Прохоров.
По словам депутата, проверки КСП постоянно показывают ужасные результаты работы департамента транспорта.
Напомним, Константина Васильева назначили на должность начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 21 октября 2021 года. Он сменил на этом посту Романа Дронова, который ушёл на фоне массовой критики. Ранее Васильев трудился управленцем в банковской сфере, поэтому его назначение считали крайне неожиданным.