08:24 (мск), новости Казахстана, источник: Sputnik.kz
Предприниматели надежные партнеры государства — Токаев
За 2023 год сумма налогов, уплачиваемых бизнесменами в республиканский бюджет, выросла в 5 раз.
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АСТАНА, 12 дек — Sputnik. Сумма налогов, уплачиваемых в республиканский бюджет бизнесменами, выросла в 5 раз. Таким образом, представители бизнеса стали надежными партнерами государства, сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на премии «Алтын сапа» (Золотое качество — ред.).
По словам президента, в стране работа по индустриализации ведется в последние годы высокими темпами.
«В прошлом году объем экспорта обрабатывающей промышленности превысил 26 миллиардов долларов. Это рекордный показатель. В прошлом году в эту отрасль привлечено 1,5 триллиона тенге инвестиций. Созданы максимальные условия для развития перерабатывающих предприятий», — сказал Токаев.
Мы в этом году начали переходить на новую экономическую модель, продолжил он.
«Доля малого и среднего бизнеса превысила 36 процентов валового внутреннего продукта. Это действительно высокий показатель. Количество людей, работающих в этой области, достигло 4,3 миллиона, что составляет 45 процентов трудоспособных граждан страны», — отметил президент.
Сегодня Касым-Жомарт Токаев принимает участие в ежегодной премии Президента в области качества «Алтын Сапа» успешным предпринимателям.
Эта высокая награда предоставляется в четырех номинациях: «Лучшее предприятие производственного назначения», «Лучшее предприятие, выпускающее товары для населения», «Лучшее предприятие, оказывающее услуги» и «Лучшее предприятие, выпускающее продовольственные товары и/или сельскохозяйственную продукцию».
В рамках каждой номинации присуждаются три премии, разделенные на категории субъектов малого, среднего и крупного предпринимательства. Кроме того, конкурс включает две специальные номинации — «Лучший индустриальный проект» и «Лучший инновационный проект». Победители в этих категориях становятся лауреатами.
Ежегодно определяются 14 лауреатов премии «Алтын Сапа». Они получают дипломы, эмблему конкурса и денежное вознаграждение в размере 450 минимальных размеров оплаты труда (МРП) в качестве стимула для участия в следующем этапе — в конкурсе СНГ в области качества продукции и услуг.
В текущем году на премию «Алтын Сапа» подали заявки 221 компания.