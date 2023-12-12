09:04 (мск), источник: ИА Башинформ
30 лет Основному закону. Россия отмечает День Конституции
Три десятилетия назад, 12 декабря 1993 года, состоялось всенародное голосование по принятию новой Конституции.
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В нем участвовали более 58 млн россиян, или 54,8% зарегистрированных избирателей. «За» проголосовали почти 33 млн избирателей (58,4%). Конституция вступила в силу 25 декабря того же года, в день ее официальной публикации. 19 сентября 1994 года день принятия Конституции — 12 декабря, был объявлен государственным праздником. На протяжении 12 лет День Конституции являлся выходным. С 2005 года он стал обычным рабочим днем, но сохранил свою значимость — этот день является памятной датой.
Основной закон РФ в сравнении с прежней, советской конституцией, существенно изменил структуру высших органов государственной власти. В новой Конституции закреплен принцип разделения властей, сделан серьезный шаг на пути усовершенствования федеративного устройства. Конституция не устанавливает единой экономической системы, основанной на государственной собственности, она в равной степени защищает все формы собственности, обеспечивая развитие гражданского общества.
Начиная с 1996 года в Конституцию вносились изменения, связанные с укрупнением субъектов РФ и изменением их названий. В 2009 году изменения были связаны с увеличением сроков полномочий Президента и Госдумы РФ, а в 2014 году — в связи с объединением Верховного и Высшего арбитражного судов, принятием в РФ Крыма и др. В 2020 году принятие поправок в Конституцию было вынесено на референдум. Голосование проходило с 25 июня по 1 июля, поправки поддержали 77,92% проголосовавших (почти 58 млн россиян). Ключевые поправки 2020 года касаются социальных вопросов. Они гарантируют защиту достоинства граждан и уважение человека труда, индексацию пенсий не реже раза в год, обеспечивают реализацию принципов социального партнерства в сфере трудовых отношений. В Основном законе закреплено право граждан на доступную и качественную медицину, приоритет Конституции над международным правом. В 2022 году текст Конституции изменялся в связи с принятием в состав РФ новых регионов.
Поздравляя жителей Башкирии с 30-летним юбилеем Конституции страны, председатель Госсобрания республики Константин Толкачев подчеркнул, что прошедшие годы убедительно доказали, что именно Конституция выступает прочным фундаментом гражданского мира и согласия, залогом уверенного движения вперед.
«Сегодня, когда жизнь диктует нам новые вызовы, Конституция играет особенно значимую роль объединяющего начала, выступает гарантом защиты суверенитета страны, ее интересов, порядка и законности. На ее основе выстраиваются все экономические и общественные отношения, страна активно развивается. Будущее жителей Башкортостана неразрывно связано с обеспечением полноты их конституционных прав, равенства перед законом. В связи с этим наша задача сегодня — беречь ценности, провозглашенные Конституцией, неукоснительно следовать ее положениям, чтобы сохранять мир и согласие в нашем обществе».
Ранее о значении Конституции в общественно-политической жизни и развитии страны высказался премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров, сообщал «Башинформ». Он назвал Основной закон документом, отражающим традиции, духовные и нравственные идеалы. По словам Андрея Назарова, Конституция играет ключевую роль в консолидации страны в условиях беспрецедентного внешнеполитического и санкционного давления, определяет приоритет российского права над международным, защищает наши идеалы и ценности.