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08:46 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews

В Узбекистане начался рейд против бесцельных уличных фонарей и рекламных мониторов

В Минэнерго призвали граждан отключать электроприборы от сети, если в них нет необходимости.

Источник: Минэнерго РУз

Сотрудники «Узэнергоинспекции» при Минэнерго начали проводить рейды против бесцельного использования электроэнергии, в том числе уличных фонарей, рекламных мониторов, вывесок.

Это направлено на то, чтобы потребители экономно использовали ресурсы, не возникало перегрузки сетей и все потребители были стабильно обеспечены электроэнергией.

«Уважаемые субъекты предпринимательства, в связи со снижением температуры увеличивается потребность в использовании электроэнергии. В такое время мы просим вас как можно экономнее расходовать электроэнергию, а в тех случаях, когда в ней нет необходимости, отключать электроприборы от сети», — обратились к гражданам в Минэнерго.

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