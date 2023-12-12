08:46 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews
В Узбекистане начался рейд против бесцельных уличных фонарей и рекламных мониторов
В Минэнерго призвали граждан отключать электроприборы от сети, если в них нет необходимости.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Сотрудники «Узэнергоинспекции» при Минэнерго начали проводить рейды против бесцельного использования электроэнергии, в том числе уличных фонарей, рекламных мониторов, вывесок.
Это направлено на то, чтобы потребители экономно использовали ресурсы, не возникало перегрузки сетей и все потребители были стабильно обеспечены электроэнергией.
«Уважаемые субъекты предпринимательства, в связи со снижением температуры увеличивается потребность в использовании электроэнергии. В такое время мы просим вас как можно экономнее расходовать электроэнергию, а в тех случаях, когда в ней нет необходимости, отключать электроприборы от сети», — обратились к гражданам в Минэнерго.