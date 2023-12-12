09:50 (мск), источник: Комсомольская правда
В Ростове правительство РФ закрывает генконсульство Румынии
В Ростове-на-Дону закрывают генеральное консульство Румынии.
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Правительство РФ закрывает генконсульство Румынии в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили на сайте правовой информации. Соответствующий документ подписал Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о денонсации соглашения с Республикой.
Министерству иностранных дел предстоит в скором времени сообщить об этом Республике. В Ростове-на-Дону генеральное консульство расположено на улице Закруткина, 39/18. Оно работало с 2005 года.