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09:50 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ростове правительство РФ закрывает генконсульство Румынии

В Ростове-на-Дону закрывают генеральное консульство Румынии.

Правительство РФ закрывает генконсульство Румынии в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили на сайте правовой информации. Соответствующий документ подписал Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о денонсации соглашения с Республикой.

Министерству иностранных дел предстоит в скором времени сообщить об этом Республике. В Ростове-на-Дону генеральное консульство расположено на улице Закруткина, 39/18. Оно работало с 2005 года.

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