09:13 (мск), новости Казахстана, источник: РИА Новости
Токаев заявил, что будет лично курировать создание системы ИИ
Токаев: от успеха в создании системы ИИ зависит будущее Казахстана.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
АСТАНА, 12 дек — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что будет лично курировать создание системы искусственного интеллекта в стране.
«Крайне важная тема — это создание системы искусственного интеллекта в нашей стране. От успеха данной работы зависит будущее Казахстана и его место в международном сообществе. Поэтому я буду лично курировать это направление, проводить встречи с зарубежными и отечественными специалистами, контролировать выполнение поставленных задач», — приводит слова выступления Токаева на церемонии награждения лауреатов премии «Алтын сапа» («Золотое качество») и «Парыз» («Долг») пресс-служба главы республики.
Он отметил, что также важно создать цифровую платформу, посредством которой в режиме реального времени можно будет отслеживать процесс реализации инвестпроектов.
«По всем решениям и ограничительным мерам государственных органов в отношении инвесторов начнет действовать “прокурорский фильтр”. Тем самым мы защитим инвесторов от необоснованных штрафов и налогов, несправедливых и затяжных судебных тяжб. В целом, мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить честные и прозрачные правила игры для бизнеса», — добавил президент Казахстана.
Глава республики также причислил к необходимым инструментам ограничения давления госорганов на бизнес запуск автоматизированной системы управления рисками.
«Важным инструментом ограничения давления контролирующих органов на бизнес станет автоматизированная система управления рисками. Она будет запущена с 1 января 2024 года и позволит назначать бесконтактные проверки. В результате в два раза сократятся плановые инспекции бизнеса, в разы уменьшится количество штрафов», — сообщил Токаев.