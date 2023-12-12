Мэр Перми нашел способ решения проблемы с контрактниками

«Гражданам, состоящим на учете в военных комиссариатах, расположенных на территории Перми, и заключившим контракт с Министерством обороны РФ для участия в специальной военной операции (СВО), будет положена единовременная денежная выплата в размере 100 тысяч рублей», — пишет «Ъ-Прикамье», ознакомившийся с документом. Источник URA.RU в городской думе подтвердил данную информацию.
Ранее Соснин начал агитировать горожан идти служить по контракту. В своем telegram-канале мэр напомнил о мерах поддержки для военнослужащих, льготах для их семей. Также градоначальник заявил, что для привлечения контрактников в Перми будет увеличено количество пунктов отбора населения на военную службу.