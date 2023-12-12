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09:51 (мск), источник: Ura.ru

Мэр Перми нашел способ решения проблемы с контрактниками

Жителям Перми, которые решили заключить контракт для участия в спецоперации, будут выплачивать по 100 тысяч рублей. Об этом говорится в проекте постановления, который глава города Эдуард Соснин внес на рассмотрение в гордуму.

Источник: РИА "Новости"

«Гражданам, состоящим на учете в военных комиссариатах, расположенных на территории Перми, и заключившим контракт с Министерством обороны РФ для участия в специальной военной операции (СВО), будет положена единовременная денежная выплата в размере 100 тысяч рублей», — пишет «Ъ-Прикамье», ознакомившийся с документом. Источник URA.RU в городской думе подтвердил данную информацию.

Ранее Соснин начал агитировать горожан идти служить по контракту. В своем telegram-канале мэр напомнил о мерах поддержки для военнослужащих, льготах для их семей. Также градоначальник заявил, что для привлечения контрактников в Перми будет увеличено количество пунктов отбора населения на военную службу.

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