10:21 (мск), источник: CityTraffic.ru
Депутата Самарской губдумы Вячеслава Дормидонтова признали банкротом
Его имущество будет продано с молотка.
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Арбитражный суд Самарской области 11 декабря 2023 года принял решение о признании несостоятельным депутата Самарской губернской думы Вячеслава Дормидонтова. Теперь его имущество будет продано с молотка. Ранее Дормидонтов сам обратился с иском о признании себя банкротом, мотивируя данное заявление наличием задолженности перед кредиторами в сумме 888 410 859 рублей в сентябре 2023 года. Напомним, за свою депутатскую деятельность он получает зарплату.
Фамилия Дормидонтова также фигурирует в деле о банкротстве комбината «Родник», которое рассматривается в арбитражном суде Самарской области. Он там заявлен как третье лицо.
Ксения Маянова.