Как изменятся тарифы в сфере ЖКХ, рассказал Куантыров

«Если он сильно изношен, то, соответственно, туда нужно больше инвестиций. Но я хочу также отметить, что модернизация системы ЖКХ будет происходить не только за счет тарифов. Там львиную долю забирает на себя государство. Это местные бюджеты, республиканский бюджет. И, конечно же, частные инвесторы также должны вкладывать в модернизацию. Если адресно говорить, по Астане где-то в этом году среднее увеличение тарифа было на 20%. Не такое большое в целом, но нужно поддерживать инфраструктуру. В целом, Астана не находится в красной зоне. По Алматы тоже ожидается более умеренное повышение тарифов. Есть особенно моногорода, где сильно идет (рост тарифов. — Прим. ред.) — у нас же много городов. Это Экибастуз, Риддер, Лисаковск. Например, Аркалык. Но, в целом, для того, чтобы рост тарифов не был слишком большим, государство тоже вкладывается».