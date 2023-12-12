Главное
Главные новости 12 декабря
11:12 (мск), источник: Прецедент

Выплаты в 50 тысяч рублей перечислят пенсионерам Новосибирске

Выплаты по 50 тысяч рублей начали выплачивать в декабре-2023 пенсионерам, награжденным медалями «За оборону Ленинграда» или знаками «Почетный житель блокадного Ленинграда». Указ о единовременной выплате был подписан президентом в честь 80-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Источник: Reuters

80-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады отметят в России 24 февраля 2024 года. Всем ветеранам-блокадникам и освободителям Ленинграда, награжденным медалями и почетными знаками, выплатят по 50 тысяч рублей накануне Нового года. Об этом сообщает издание Vn.ru со ссылкой на новосибирское отделение СФР.

По данным регионального отделения СФР и Почты России выплаты доставят и перечислят до 22 декабря 2023 года вместе с пенсией. В Новосибирской области по 50 тысяч рублей на банковские карты получат 177 жителей блокадного Ленинграда. На дом почтальоны доставят пособия 83 адресатам.

По данным СФР, аналогичные выплаты получат не только россияне, но и ветераны, проживающие в Литве, Латвии, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.

Напомним, блокада Ленинграда продолжалась 872 дня, с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го. За это время по разным оценкам погибли от 600 тысяч до 1,5 миллиона горожан. Многие ленинградцы были эвакуированы в Новосибирск.

Инна НОВИКОВА.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В Новосибирске мужчина украл из чужой квартиры два холодильника и лестницу
В Новосибирске на Северном объезде водитель кроссовера влетел в грузовик
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта