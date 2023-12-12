Выплаты в 50 тысяч рублей перечислят пенсионерам Новосибирске

80-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады отметят в России 24 февраля 2024 года. Всем ветеранам-блокадникам и освободителям Ленинграда, награжденным медалями и почетными знаками, выплатят по 50 тысяч рублей накануне Нового года. Об этом сообщает издание Vn.ru со ссылкой на новосибирское отделение СФР.
По данным регионального отделения СФР и Почты России выплаты доставят и перечислят до 22 декабря 2023 года вместе с пенсией. В Новосибирской области по 50 тысяч рублей на банковские карты получат 177 жителей блокадного Ленинграда. На дом почтальоны доставят пособия 83 адресатам.
По данным СФР, аналогичные выплаты получат не только россияне, но и ветераны, проживающие в Литве, Латвии, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.
Напомним, блокада Ленинграда продолжалась 872 дня, с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го. За это время по разным оценкам погибли от 600 тысяч до 1,5 миллиона горожан. Многие ленинградцы были эвакуированы в Новосибирск.