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11:05 (мск), источник: Сиб.фм

В Новосибирске могут уволить главу дептранса Константина Васильева

В течение двух недель могут уволить главу дептранса Васильева в Новосибирске.

11 декабря на заседании комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения было принято решение об отставке главы департамента транспорта и благоустроительного комплекса мэрии Константина Васильева.

Председатель комиссии Андрей Гудовский потребовал снять Константина Васильева с должности по причине безответственного подхода к работе и отсутствия освещения системного подхода к решению ряда проблем.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске мэру Локтю предложили уволить главу дептранса Константина Васильева.

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