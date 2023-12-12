«Скандинавские авиалинии» убрали Nesquik из меню в поддержку Украины

«Мы можем подтвердить, что исключили шоколадный напиток Nesquik из бортового ассортимента в связи с добавлением Nestlé в украинский список», — говорится в ответе SAS на запрос телеканала.
Как отмечает TV2, SAS уже не в первый раз отказывается от продукции компаний, попавших в список «спонсоров войны». Ранее авиакомпания исключила из ассортимента товары PepsiCo и Mondelez (бренды Oreo, Alpen Gold, Milka). Reuters писал, что к бойкоту Mondelez также присоединились Norwegian Air, железнодорожная группа SJ, сеть отелей Strawberry и др.
В начале ноября 2023 г. Украина внесла швейцарскую компанию Nestlé в список «международных спонсоров войны». Как утверждает Киев, несмотря на заявление Nestlé о приостановке экспорта и импорта в Россию, за исключением товаров первой необходимости, полки российских магазинов были «переполнены продукцией Nestle» по состоянию на февраль 2023 г.