Главное
Главные новости 12 декабря
12:08 (мск), источник: Ведомости

«Скандинавские авиалинии» убрали Nesquik из меню в поддержку Украины

«Скандинавские авиалинии» (SAS) исключили шоколадный напиток Nesquik из бортового меню из-за включения его производителя Nestlé в украинский список «спонсоров войны». Об этом сообщает телеканал TV2 со ссылкой на авиакомпанию.

Источник: Reuters

«Мы можем подтвердить, что исключили шоколадный напиток Nesquik из бортового ассортимента в связи с добавлением Nestlé в украинский список», — говорится в ответе SAS на запрос телеканала.

Как отмечает TV2, SAS уже не в первый раз отказывается от продукции компаний, попавших в список «спонсоров войны». Ранее авиакомпания исключила из ассортимента товары PepsiCo и Mondelez (бренды Oreo, Alpen Gold, Milka). Reuters писал, что к бойкоту Mondelez также присоединились Norwegian Air, железнодорожная группа SJ, сеть отелей Strawberry и др.

В начале ноября 2023 г. Украина внесла швейцарскую компанию Nestlé в список «международных спонсоров войны». Как утверждает Киев, несмотря на заявление Nestlé о приостановке экспорта и импорта в Россию, за исключением товаров первой необходимости, полки российских магазинов были «переполнены продукцией Nestle» по состоянию на февраль 2023 г.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Время масштабной «ковровой застройки» уже прошло»
Как страна готовилась к выборам 1993 года
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта