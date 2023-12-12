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11:00 (мск), источник: © РИА Новости

Балицкий сообщил о продвижении российских войск в Запорожской области

Балицкий: российские войска значительно продвинулись у Новопокровки.
Источник: © РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек — РИА Новости. Российские войска продвинулись на Запорожском направлении, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Обстановка стабильно напряженная, однако наши парни продолжают не только удерживать оборону, но и поступательно продвигаться вперед», — написал он, отметив, что постоянно находится на связи с бойцами.

В частности, подразделения российских войск значительно продвинулись вперед северо-восточнее Новопокровки.

Как уточнил губернатор, противник несет значительные потери. Так, сейчас с фронта выводят части «нацистской группировки “Марун”», которая нуждается в восстановлении боеспособности из-за большого числа убитых и раненых. Вместо них позиции заняли мобилизованные.

Балицкий подчеркнул, что военные следят и четко контролируют переброску соединений ВСУ, а также знают все планы противника.

Накануне Минобороны сообщало, что российские бойцы на этом направлении отразили четыре атаки ВСУ в районе Вербового. Кроме того, авиация и артиллерия нанесли удары по противнику около Работино и Успеновки. Украинская армия потеряла до 45 человек, три автомобиля, гаубицу Д-30 и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

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