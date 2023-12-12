Численность Сухопутных войск Украины выросла с 2022 года более чем в два раза

«Сухопутные войска Украины. Более 600 тыс. воинов разных родов войск», — написал он в Telegram-канале.
По информации украинских СМИ, к январю 2022 года численность сухопутных сил страны составляла около 250 тыс. человек.
В состав Сухопутных войск Украины входят механизированные, танковые, горные бригады, ракетные войска и артиллерия, находящиеся в распоряжении сухопутных сил подразделения ПВО и авиация (вертолеты), войска связи, радиационной и химической защиты, инженерные подразделения, войска радиоэлектронной борьбы. Они являются крупнейшим видом Вооруженных сил Украины.
С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, большое число мужчин месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий.