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12:40 (мск), источник: ТАСС

Численность Сухопутных войск Украины выросла с 2022 года более чем в два раза

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Численность Сухопутных войск Украины на данный момент составляет более 600 тыс. человек. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский.

Источник: Reuters

«Сухопутные войска Украины. Более 600 тыс. воинов разных родов войск», — написал он в Telegram-канале.

По информации украинских СМИ, к январю 2022 года численность сухопутных сил страны составляла около 250 тыс. человек.

В состав Сухопутных войск Украины входят механизированные, танковые, горные бригады, ракетные войска и артиллерия, находящиеся в распоряжении сухопутных сил подразделения ПВО и авиация (вертолеты), войска связи, радиационной и химической защиты, инженерные подразделения, войска радиоэлектронной борьбы. Они являются крупнейшим видом Вооруженных сил Украины.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, большое число мужчин месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий.

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