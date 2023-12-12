12:44 (мск), новости Молдовы, источник: Московский комсомолец
Армения поддержала стремление Молдавии и Украины в ЕС
Армения поддерживает стремление Украины и Молдавии стать членом Европейского союза (ЕС).
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Об этом сообщил глава МИД Армении Арарат Мирзоян во время встречи министров иностранных дел Восточного партнерства в Брюсселе.
При этом он подчеркнул, что Ереван также разделяет стремление в европейском направлении.
Мирзоян добавил, что армянские власти одобряют решение Европейской комиссии (ЕК) начать переговоры по вопросу вступления Украины и Молдавии в Евросоюз, а также предоставления Грузии статуса кандидата.
Ранее один из представителей ЕС заявлял о том, что у объединения нет уверенности в том, что на предстоящем саммите в Брюсселе