Главное
Главные новости 12 декабря
12:44 (мск), новости Молдовы, источник: Московский комсомолец

Армения поддержала стремление Молдавии и Украины в ЕС

Армения поддерживает стремление Украины и Молдавии стать членом Европейского союза (ЕС).

Об этом сообщил глава МИД Армении Арарат Мирзоян во время встречи министров иностранных дел Восточного партнерства в Брюсселе.

При этом он подчеркнул, что Ереван также разделяет стремление в европейском направлении.

Мирзоян добавил, что армянские власти одобряют решение Европейской комиссии (ЕК) начать переговоры по вопросу вступления Украины и Молдавии в Евросоюз, а также предоставления Грузии статуса кандидата.

Ранее один из представителей ЕС заявлял о том, что у объединения нет уверенности в том, что на предстоящем саммите в Брюсселе 14—15 декабря получится начать переговоры по вступлению Киева в Евросоюз.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Глава ФСБ заявил о беспрецедентной кампании по расшатыванию ситуации в Р...
Миронов: мораторий на смертную казнь в России придется отменять
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ЕС