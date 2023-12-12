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11:41 (мск), источник: Известия

Путин ратифицировал соглашение о создании учебно-боевых центров с Белоруссией

Президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение с Белоруссией о создании учебно-боевых центров. Соответствующий федеральный закон был опубликован во вторник, 12 декабря.

Источник: РИА "Новости"

«Ратифицировать соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих сил Российской Федерации и Республики Беларусь, подписанное в городе Минске 28 марта 2023 года», — отмечается в тексте документа.

Предполагается использовать данные учебно-боевые центры для совместной подготовки военнослужащих обоих государств, практической отработки задач боевого дежурства, а также повышения уровня слаженности и боевой выучки.

В качестве основных задач центров указываются совместная боевая подготовка и дежурство воинских контингентов, обмен опытом, унификация боевой подготовки и выполнение различных учебно-боевых задач.

Подписать соглашение с Белоруссией о создании учебно-боевых центров совместной подготовки военных Путин распорядился 31 января. После этого документ был подписан в Минске 28 марта.

Позже, 26 октября, Путин внес в Госдуму проект документа о его ратификации, а 5 декабря Дума ратифицировала его.

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