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12:21 (мск), новости Молдовы, источник: ТАСС

Проверка бомбоубежищ Молдавии показала их непригодность

Как сообщил исполняющий обязанности начальника Управления технического надзора и контроля республики Алексей Лавриненко, на учете находятся 198 убежищ гражданской обороны, часть из них находятся под управлением частных лиц, частично разрушены или затоплены, в помещениях испорчена электропроводка или отсутствует вентиляция.

КИШИНЕВ, 12 декабря. /ТАСС/. Правительство Молдавии одобрит план восстановления бомбоубежищ после проверки, которая показала их непригодность. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Управления технического надзора и контроля республики Алексей Лавриненко радиовещательной компании Radio Moldova.

«Управление технического надзора признало неудовлетворительными как состояние самих убежищ, так и существующие требования к их содержанию», — сказал Лавриненко. По его словам, на учете находятся 198 убежищ гражданской обороны, часть из них находятся под управлением частных лиц, частично разрушены или затоплены, в помещениях испорчена электропроводка или отсутствует вентиляция. В связи с этим был разработан план их реконструкции и дальнейшего содержания, отметил Лавриненко.

Как отмечает Radio Moldova, убежища гражданской обороны были построены на территории Молдавии в 1960—1980-х годах с использованием технологий, которые уже устарели. В случае чрезвычайной ситуации в них могут разместиться около 62 тыс. человек.

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