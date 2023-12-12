Минтруда: с 1 января изменится порядок оформления дубликата трудовой книжки

Постановлением Министерства труда и социальной защиты от 30 ноября 2023 года № 47 «Об изменении постановления Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 16 июня 2014 года № 40» внесены изменения в инструкцию о порядке ведения трудовых книжек.
Действующий порядок оформления и заполнения дубликатов трудовых книжек предусматривает запрос сведений о предыдущей работе у прежних нанимателей непосредственно работником.
Иными словами, предусмотрено подтверждение требуемой информации, а не заполнение дубликата только на основании сведений Фонда социальной защиты населения. Данное новшество обусловлено корректировкой статьи 50 Трудового кодекса, изменения в который вступают в силу 1 января 2024 года.
Рассказали в ведомстве и о новой последовательности оформления. С 1 января 2024 года наниматели будут оформлять дубликат трудовой книжки в два этапа. Первый этап — запрашивать в фонде информацию о всех местах работы работника. Второй этап — на основании полученной информации от ФСЗН формировать запросы к прежним нанимателям.
Необходимость сохранения запроса документов с предыдущих мест работы обусловлена тем, что формирование и наполнение информацией баз данных ФСЗН осуществлялось в республике поэтапно.
Имеющиеся в ФСЗН данные о трудовой деятельности работника в его индивидуальном лицевом счете по большей части дублируют (за исключением нескольких позиций) информацию, включаемую в трудовую книжку (сведения о работе). Однако такие данные (в расширенном формате) представляются в органы фонда только с 2021 года. За более ранние периоды такой информации не имеется.
С учетом этого дубликат трудовой книжки в установленном порядке может быть заполнен нанимателем только при наличии сведений, предоставляемых прежними нанимателями, в которых будет содержаться вся требуемая информация о работе уволенного работника.
В случае, если информация о трудовой деятельности будет представлена нанимателю в полном объеме ФСЗН (к примеру, о периодах работы после 1 июля 2021 года), истребование документов от предыдущих нанимателей не потребуется.
Информация о трудовой деятельности будет предоставляться фондом нанимателю на безвозмездной основе посредством общегосударственной автоматизированной информационной системы (ОАИС) или через личный кабинет плательщика взносов, размещенный на корпоративном портале фонда.
Инструкция дополняется двумя приложениями: запрос на получение информации о трудовой деятельности для оформления дубликата трудовой книжки и информация о трудовой деятельности, содержащаяся в индивидуальном лицевом счете.
В инструкцию внесены другие корректировки, связанные с изменением законодательства об образовании, а также вступлением в силу 1 октября 2023 года закона от 13 декабря 2022 года № 227-З «Об урегулировании неплатежеспособности», исключающего трудовые отношения с временными (антикризисными) управляющими. Кроме того, в инструкции уточняется порядок внесения записей в трудовую книжку работнику, принятому на работу и не имеющему соответствующей квалификации (разряда) по профессии рабочего. Также инструкция дополняется порядком внесения записи в трудовую книжку работника в случае лишения его государственных наград Республики Беларусь.