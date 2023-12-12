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12:56 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews

Саида Мирзиёева обсудила с казахстанским коллегой роль джадидов Центральной Азии

Помощники глав Узбекистана и Казахстана обсудили роль джадидов и вопросы укрепления дружественных отношений между двумя странами.

Источник: t.me/SShMirziyoyeva

В понедельник в Ташкенте состоялась встреча помощника президента Узбекистана Саиды Мирзиёевой с помощником президента Казахстана по внутренней политике и коммуникациям Русланом Желдибаем.

Руслан Желдибай прибыл в Ташкент для участия в Международной научной конференции «Джадиды: идеи национальной идентичности, независимости и государственности».

«Мы обменялись мнениями о роли джадидов Центральной Азии в сплочении народов наших стран, их творчестве и вкладе в общее развитие региона», — написала Саида Мирзиёева в своем Telegram-канале.

Также на встрече были детально обсуждены вопросы дальнейшего укрепления дружественных отношений между Узбекистаном и Казахстаном во всех направлениях, представляющих взаимный интерес.

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