Планы Путина и подготовка Западом смены власти в Киеве. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Путин в День Конституции традиционно встретится с судьями Конституционного суда России и отдельно с его председателем Валерием Зорькиным.
Оставшуюся часть дня и среду Путин посвятит подготовке к совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции. Первую будут модерировать журналисты Екатерина Березовская и Павел Зарубин, а вторую — сам Песков.
На мероприятии будут присутствовать представители федеральных и региональных СМИ, «будут также иностранные СМИ представлены».
В мире по-разному относятся к Путину, но главное, что его поддерживает большинство россиян: «Это то, что является абсолютно неопровержимым фактом, и то, чем дорожит президент, и то, в чем черпает свою силу президент».
В Кремле будут внимательно следить за предстоящей встречей президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, но ее итоги не смогут изменить ход специальной военной операции: «Важно понимать, что вкачанные десятки миллиардов долларов в Украину не помогли ей получить какой-то успех на поле боя. На это же фиаско будут обречены и другие десятки миллиардов».
СВР делает выводы о том, что Запад готовит смещение Зеленского, на основании своей «специфической информации». «Многие неуспехи, которые на Украине постоянно происходят, ведут к раскачиванию лодки и к раскачиванию авторитета власти, это действительно видно невооруженным глазом».
«Гуманитарная ситуация в Газе является объектом пристального внимания и заботы многих стран мира. Здесь потребуются действенные усилия и серьезные шаги с тем, чтобы быстро оказать палестинцам помощь. Пока грохочут пушки, сделать это фактически невозможно».
Кремлю неизвестно о том, чтобы Вашингтон доводил до сведения Москвы свою озабоченность судьбой Алексея Навального: «Возможно, это было по линии МИД передано. Но здесь речь идет об одном из заключенных, который был признан по закону виновным и отбывает причитающийся ему срок. И здесь какое-либо вмешательство кого бы то ни было, включая Соединенные Штаты Америки, мы считаем недопустимым и невозможным».
Кремль не отслеживает местоположение Навального: «Не имеем ни намерения, ни возможности отслеживать судьбу заключенных и процесс пребывания их в соответствующих учреждениях».
Путин в ближайшее время не планирует визит в Латинскую Америку.
Россия заинтересована в развитии отношений с Аргентиной: «Намерены концентрироваться на наших общих интересах».