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14:59 (мск), источник: ЕАН

Три свердловских города претендуют на особый статус от Путина

Российская академия наук (РАН) поддержала заявку Свердловской области о присвоении Первоуральску, Серову и Ирбиту звания «Город трудовой доблести». Об этом ЕАН рассказали в департаменте информполитики региона.

Источник: ЕАН

Академики РАН пришли к выводу, что заводы и жители городов-претендентов действительно внесли существенный вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Работа исследователей продолжалась несколько лет. Все три города готовили свои заявки еще в 2020—2021 годах. В частности, в РАН были отправлены данные архивов, музеев и предприятий.

Звание «Город трудовой доблести» в 2020 году учредил президент РФ Владимир Путин. Тогда же он присвоил этот почетный статус Екатеринбургу и Нижнему Тагилу. Годом позже, в мае 2021-го, список пополнил и Каменск-Уральский. Впоследствии в каждом городе была установлена памятная стела.

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