Три свердловских города претендуют на особый статус от Путина

Академики РАН пришли к выводу, что заводы и жители городов-претендентов действительно внесли существенный вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Работа исследователей продолжалась несколько лет. Все три города готовили свои заявки еще в 2020—2021 годах. В частности, в РАН были отправлены данные архивов, музеев и предприятий.
Звание «Город трудовой доблести» в 2020 году учредил президент РФ Владимир Путин. Тогда же он присвоил этот почетный статус Екатеринбургу и Нижнему Тагилу. Годом позже, в мае 2021-го, список пополнил и Каменск-Уральский. Впоследствии в каждом городе была установлена памятная стела.