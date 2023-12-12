Главное
Спецоперация на Украине
14:54 (мск), источник: Комсомольская правда

Баба-Яга против сноса дома, а зоозащитники за запрет продажи черепах. Что просят у Путина жители Краснодарского края

Жители Кубани накануне прямой линии с Путиным просят дороги, жилье и коммуникации.

Источник: Комсомольская правда

Прямая линия с Владимиром Путиным, которая пройдет 14 декабря, оживила информационную повестку в Краснодарском крае. Жители обращаются к президенту с просьбой решить проблемы с жильем и благоустройством целых микрорайонов. В надежде достучаться до главы государства, активисты берут мобильники и записывают видеообращения. Самые смелые не бояться предстать в образе сказочных героев — главное, чтобы обратили внимание.

Краснодар: Бездорожье в Музыкальном.

Микрорайон Музыкальный каждую осень утопает в лужах и грязи. Жители жалуются — проехать на авто невозможно, выйти сухим из воды, если идешь пешком, — проблематично. Активисты собрались 11 декабря и записали видеообращение к Путину. В нем они пожаловались на отсутствие ливневок, асфальта на дорогах, освещения, площадок для детей.

«Ямы все больше и больше после осадков, скорые проезжают кое-как, таксисты отказываются в микрорайон, инвалиды и мамы с колясками пройти не могут — это целый квест», — говорится в коллективном обращении.

Новороссийск: Генплан заберет дома.

Жители станицы Натухаевской под Новороссийском возмущены. Новый Генеральный план Новороссийска ставит под удар их дома. Более 7 тысяч участков планируют перевести в земли сельскохозяйственных угодий.

«А что будет потом? Приедут бульдозеры сносить наши дома? Почва наша непригодна для осуществления сельскохозяйственной деятельности. Нашим земельным участкам в 2006 году был присвоен статус земель населенных пунктов для ИЖС. Владимир Владимирович, просим помощь вас сохранить наше имущество», — отмечают новороссийцы.

Кстати, власти Новороссийска уже ответили на претензии жителей.

«Эти земельные участки являются землями двойного учета, относятся к территориям особо ценных сельскохозяйственных угодий в соответствии с распоряжением губернатора Краснодарского края от 2006 года. Исключение из этого перечня относится к полномочиям департамента имущественных и земельных отношений Краснодарского края. Все заявления, поданные в рамках публичных слушаний и касающиеся особо ценных сельскохозяйственных угодий, будут направлены в краевой департамент до публикации итогового заключения по результатам публичных слушаний для получения разъяснений», — отметили в администрации города-курорта.

Усть-Лабинск: С потопами справляемся сами.

Жители бывшего садоводческого хозяйства в Усть-Лабинске боятся, что их дома однажды смоет после дождей. Дело в том, что эта территория считается подтопляемой, но инженерные сооружения для защиты от стихии находятся в ужасном состоянии.

«Насосная станция разрушена, дренажные каналы заилены, шлюзы сломаны, а для того, чтобы их открыть, приезжают водолазы», — говорят местные.

После подтоплений жители не получают компенсаций, так как местная администрация не вводит режим ЧС. Около 10 лет жители обращаются к чиновникам с просьбой о ремонте. Только в ответ — отказ.

Славянск-на-Кубани: Нет света у многодетных.

Участки, выделенные многодетным семьям в Славянске-на-Кубани, не обеспечены коммуникациями. Более 10 лет назад обещали — электричество, газ и дороги будут. Но до сих пор жители ходят в резиновых сапогах по бездорожью и мерзнут в домах, когда нет света.

«Говорят, не хватает мощности. Мы сидим сутками без электричества и без тепла. Дорог нет», — рассказывают местные жители в своем видеообращении к Путину.

Темрюк: Баба-Яга против сноса.

76-летняя жительница Темрюка выступает против сноса долгостроя в образе Бабы-Яги. По ее словам, дом обманутых дольщиков, который начали возводить в 2016 году, могут снести из-за ошибок застройщика. Без жилья остались 65 человек, которые вложили деньги в недвижимость.

«Уже вынесено судебное решение. Застройщик отклонился от проекта — вместо 3 этажей хотел построить 4. Но нам от этого не легче. Для покупки квартиры люди использовали материнские капиталы, жилье должны были получить сироты, пенсионеры остались на старости лет без крова», — сообщила «КП»-Кубань" Евгения Матяшина.

От лица обманутых дольщиков она просит достроить многоквартирный дом и отменить судебное решение.

Анапа: хватит продавать краснокнижных черепах.

Зоозащитники из Анапы просят президента рассмотреть закон о запрете продажи черепах Никольского. Они занесены в Красную книгу. Но пресмыкающиеся все равно попадают в дома людей и страдают от неумелого ухода.

«Бессовестные продавцы, чувствуя свою безнаказанность, открыто торгуют черепахами Никольского на просторах интернета. Не знаем, изменит ли это ситуацию, но делать что-то надо. Всех небезразличных просим присоединиться. Возможно, если таких обращений будет больше, то это повлияет на решение этой безобразной проблемы», — рассказали в «Центре реабилитации черепах Никольского».

Динской район: опасная дорога до школы.

Жители станицы Новотитаровской, СНТ Миловидово, хуторов Осечки и Примаки записали обращение к Владимиру Путину из-за плохого состояния объездной дороги. Ее ремонтируют и опять разбивают большегрузы. И так уже 10 лет. Из-за ям в 2022 году школьный автобус перестал отвозить учеников до классов, а рейсовых автобусов, который забрал бы хуторских ребят, нет.

«Дорога становится опасной как для водителей, так и для детей. Есть подозрение, что школьный автобус в третьей четверти опять не выйдет на рейс. И как добираться детям?», — жалуются станичники.

Люди просят провести капитальный ремонт трассы, а также установить остановки.

Попадут ли эти вопросы в прямой эфир Владимира Путина, станет известно уже 14 декабря. В четверг президент будет общаться с народом и с прессой.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Эдвард Мунк: Не стреляйте в художников, они умеют кричать
Военная спецоперация на Украине 12 декабря 2023: прямая онлайн-трансляция
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта