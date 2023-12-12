14:54 (мск), источник: Комсомольская правда
Баба-Яга против сноса дома, а зоозащитники за запрет продажи черепах. Что просят у Путина жители Краснодарского края
Жители Кубани накануне прямой линии с Путиным просят дороги, жилье и коммуникации.
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Прямая линия с Владимиром Путиным, которая пройдет 14 декабря, оживила информационную повестку в Краснодарском крае. Жители обращаются к президенту с просьбой решить проблемы с жильем и благоустройством целых микрорайонов. В надежде достучаться до главы государства, активисты берут мобильники и записывают видеообращения. Самые смелые не бояться предстать в образе сказочных героев — главное, чтобы обратили внимание.
Краснодар: Бездорожье в Музыкальном.
Микрорайон Музыкальный каждую осень утопает в лужах и грязи. Жители жалуются — проехать на авто невозможно, выйти сухим из воды, если идешь пешком, — проблематично. Активисты собрались 11 декабря и записали видеообращение к Путину. В нем они пожаловались на отсутствие ливневок, асфальта на дорогах, освещения, площадок для детей.
«Ямы все больше и больше после осадков, скорые проезжают кое-как, таксисты отказываются в микрорайон, инвалиды и мамы с колясками пройти не могут — это целый квест», — говорится в коллективном обращении.
Новороссийск: Генплан заберет дома.
Жители станицы Натухаевской под Новороссийском возмущены. Новый Генеральный план Новороссийска ставит под удар их дома. Более 7 тысяч участков планируют перевести в земли сельскохозяйственных угодий.
«А что будет потом? Приедут бульдозеры сносить наши дома? Почва наша непригодна для осуществления сельскохозяйственной деятельности. Нашим земельным участкам в 2006 году был присвоен статус земель населенных пунктов для ИЖС. Владимир Владимирович, просим помощь вас сохранить наше имущество», — отмечают новороссийцы.
Кстати, власти Новороссийска уже ответили на претензии жителей.
«Эти земельные участки являются землями двойного учета, относятся к территориям особо ценных сельскохозяйственных угодий в соответствии с распоряжением губернатора Краснодарского края от 2006 года. Исключение из этого перечня относится к полномочиям департамента имущественных и земельных отношений Краснодарского края. Все заявления, поданные в рамках публичных слушаний и касающиеся особо ценных сельскохозяйственных угодий, будут направлены в краевой департамент до публикации итогового заключения по результатам публичных слушаний для получения разъяснений», — отметили в администрации города-курорта.
Усть-Лабинск: С потопами справляемся сами.
Жители бывшего садоводческого хозяйства в Усть-Лабинске боятся, что их дома однажды смоет после дождей. Дело в том, что эта территория считается подтопляемой, но инженерные сооружения для защиты от стихии находятся в ужасном состоянии.
«Насосная станция разрушена, дренажные каналы заилены, шлюзы сломаны, а для того, чтобы их открыть, приезжают водолазы», — говорят местные.
После подтоплений жители не получают компенсаций, так как местная администрация не вводит режим ЧС. Около 10 лет жители обращаются к чиновникам с просьбой о ремонте. Только в ответ — отказ.
Славянск-на-Кубани: Нет света у многодетных.
Участки, выделенные многодетным семьям в Славянске-на-Кубани, не обеспечены коммуникациями. Более 10 лет назад обещали — электричество, газ и дороги будут. Но до сих пор жители ходят в резиновых сапогах по бездорожью и мерзнут в домах, когда нет света.
«Говорят, не хватает мощности. Мы сидим сутками без электричества и без тепла. Дорог нет», — рассказывают местные жители в своем видеообращении к Путину.
Темрюк: Баба-Яга против сноса.
76-летняя жительница Темрюка выступает против сноса долгостроя в образе Бабы-Яги. По ее словам, дом обманутых дольщиков, который начали возводить в 2016 году, могут снести из-за ошибок застройщика. Без жилья остались 65 человек, которые вложили деньги в недвижимость.
«Уже вынесено судебное решение. Застройщик отклонился от проекта — вместо 3 этажей хотел построить 4. Но нам от этого не легче. Для покупки квартиры люди использовали материнские капиталы, жилье должны были получить сироты, пенсионеры остались на старости лет без крова», — сообщила «КП»-Кубань" Евгения Матяшина.
От лица обманутых дольщиков она просит достроить многоквартирный дом и отменить судебное решение.
Анапа: хватит продавать краснокнижных черепах.
Зоозащитники из Анапы просят президента рассмотреть закон о запрете продажи черепах Никольского. Они занесены в Красную книгу. Но пресмыкающиеся все равно попадают в дома людей и страдают от неумелого ухода.
«Бессовестные продавцы, чувствуя свою безнаказанность, открыто торгуют черепахами Никольского на просторах интернета. Не знаем, изменит ли это ситуацию, но делать что-то надо. Всех небезразличных просим присоединиться. Возможно, если таких обращений будет больше, то это повлияет на решение этой безобразной проблемы», — рассказали в «Центре реабилитации черепах Никольского».
Динской район: опасная дорога до школы.
Жители станицы Новотитаровской, СНТ Миловидово, хуторов Осечки и Примаки записали обращение к Владимиру Путину из-за плохого состояния объездной дороги. Ее ремонтируют и опять разбивают большегрузы. И так уже 10 лет. Из-за ям в 2022 году школьный автобус перестал отвозить учеников до классов, а рейсовых автобусов, который забрал бы хуторских ребят, нет.
«Дорога становится опасной как для водителей, так и для детей. Есть подозрение, что школьный автобус в третьей четверти опять не выйдет на рейс. И как добираться детям?», — жалуются станичники.
Люди просят провести капитальный ремонт трассы, а также установить остановки.
Попадут ли эти вопросы в прямой эфир Владимира Путина, станет известно уже 14 декабря. В четверг президент будет общаться с народом и с прессой.