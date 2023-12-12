14:54 (мск), новости Узбекистана, источник: Sputnik.uz
Мы намерены увеличить долю средств, направляемых в сферу науки — Мирзиёев
Из более 30 тыс. исследователей, занимающихся наукой в Узбекистане, половину составляет молодежь.
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ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. В Узбекистане до 2025 года доля средств, направляемых в сферу науки, в ВВП страны возрастет в 6 раз, а до 2030 года — в 10 раз. Об этом Шавкат Мирзиёев сообщил в поздравлении по случаю 80-летия со дня образования Академии наук Узбекистана.
«В рамках Стратегии “Узбекистан 2030” мы наметили масштабные меры по созданию современной инфраструктуры для научной и инновационной деятельности, расширению интеграции науки в производство. В частности, до 2025 года мы намерены увеличить долю средств, направляемых в сферу науки, в валовом внутреннем продукте в 6 раз, а до 2030 года — в 10 раз».
Также в поздравительном послании глава республики напомнил о реформах в системе Академии. В ее составе открыли новые научные организации, количество научных учреждений возросло почти в 1,5 раза. Внедрили порядок их прямого финансирования из Госбюджета.
Оплата труда представителей сферы и стипендии докторантов увеличились в 3 раза, гонорары академиков — более чем в 2 раза, внедрена система выплаты надбавки до 60% к окладу научных работников, имеющих ученую степень.
Исследователям, осуществляющим деятельность в системе, на льготной основе выделили квартиры, семейных молодых докторантов обеспечили бесплатным жильем.
Академия наук Узбекистана активизировала сотрудничество с авторитетными международными организациями и научными центрами развитых государств, в результате масштабы совместных научных исследований расширились в два-три раза.
Возобновлен институт стажеров-соискателей, улучшено качество подготовки одаренных молодых исследователей. В настоящее время среди свыше 30 тыс. исследователей, занимающихся наукой в Узбекистане, половину составляет молодежь.
В заключение глава республики пообещал и впредь задействовать все необходимые силы и возможности для всесторонней поддержки ученых и исследователей, укрепления материально-технической базы научных учреждений страны.