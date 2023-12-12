15:46 (мск), источник: РИА Новости
Путин обновил состав Госсовета
Путин обновил состав Госсовета, в него вошли главы четырех новых регионов.
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обновил состав Госсовета, в него вошли главы четырех новых регионов, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«Внести в состав Государственного Совета Российской Федерации… изменения: а) включить в состав Совета следующих лиц: Анохин В. Н. — губернатор Смоленской области; Балицкий Е. В. — губернатор Запорожской области; Котюков М. М. — губернатор Красноярского края; Кузнецов В. Г. — губернатор Чукотского автономного округа; Логинов В. А. — глава Красноярска; Пасечник Л. И. — глава Луганской Народной Республики; Пушилин Д. В. — глава Донецкой Народной Республики; Сальдо В. В. — губернатор Херсонской области; Сердечкин Ю. В. — глава администрации города Мурманска; Хоценко В. П. — губернатор Омской области», — говорится в документе.
Также из состава Госсовета, в частности, исключены экс-губернатор Омской области Александр Бурков, экс-глава Чукотского АО Роман Копин; экс-губернатор Вологодской области Олег Кувшинников; экс-губернатор Смоленской области Алексей Островский и экс-губернатор Красноярского края Александр Усс.
Кроме того, Путин подписал распоряжение, которым вносятся изменения в состав Президиума Госсовета.
«Внести в состав Президиума Государственного Совета Российской Федерации… следующие изменения: а) включить в состав Президиума следующих лиц: Гладков В. В. — губернатор Белгородской области; Калиматов М. -А. М. — глава Республики Ингушетия; Кондратьев В. И. — губернатор Краснодарского края; Котюков М. М. — губернатор Красноярского края; Орлов В. А. — губернатор Амурской области; Пушилин Д. В. — глава Донецкой Народной Республики; Сердечкин Ю. В. — глава администрации города Мурманска; Соколов А. В. — губернатор Кировской области; Трутнев Ю. П. — заместитель председателя правительства Российской Федерации — полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе; Чибис А. В. — губернатор Мурманской области; Шумков В. М. — губернатор Курганской области», — говорится в документе.
Также Путин исключил из состава президиума Госсовета, в частности, главу Дагестана Сергея Меликова, губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, губернатора Томской области Владимира Мазура; главу Чувашии Олега Николаева, губернатора Забайкальского края Александра Осипова, главу Карелии Артура Парфенчикова, главу Калмыкии Бату Хасикова, полпреда президента в ЦФО Игоря Щеголева.
Оба документа вступают в силу со дня их подписания, 12 декабря.