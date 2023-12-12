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15:54 (мск), источник: ТАСС

Захарова заявила, что Зеленский отправился в США «шаромыжничать»

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Вашингтон «шаромыжничать», он будет уговаривать Белый дом не прекращать финансирование Киева. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Источник: Reuters

«Сегодня, 12 декабря, Зеленский вновь отправился шаромыжничать с протянутой рукой в Вашингтон», — сказала она. «На фоне ожесточенных дискуссий в Конгрессе США Зеленский вновь будет умолять своих хозяев, собственно говоря, продюсеров своего страшного трагикомического шоу не прекращать щедрое спонсирование киевского режима», — указала дипломат.

По словам Захаровой, Зеленский, по сути, будет «уговаривать Белый дом заботиться об Украине больше, чем о самих американцах».

Дипломат также обратила внимание на еще одну причину поездки украинского лидера. «Как пишут украинские Telegram-каналы, она стала необходимой для закрытия вопроса о передаче всех стратегических предприятий, недр и земли Украины в управление транснациональной корпорации BlackRock в обмен на ее содействие в получении нового масштабного пакета военной помощи», — уточнила она.

Зеленский, как отметила Захарова, понимает, что «ту Украину, которая была, не вернуть никогда». «Заботится он исключительно и только о своем политическом, да, наверное, уже не только политическом, а вообще о выживании. Без денег, без американской помощи это сделать просто невозможно», — заключила официальный представитель МИД РФ.

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