«Сегодня, 12 декабря, Зеленский вновь отправился шаромыжничать с протянутой рукой в Вашингтон», — сказала она. «На фоне ожесточенных дискуссий в Конгрессе США Зеленский вновь будет умолять своих хозяев, собственно говоря, продюсеров своего страшного трагикомического шоу не прекращать щедрое спонсирование киевского режима», — указала дипломат.
По словам Захаровой, Зеленский, по сути, будет «уговаривать Белый дом заботиться об Украине больше, чем о самих американцах».
Дипломат также обратила внимание на еще одну причину поездки украинского лидера. «Как пишут украинские Telegram-каналы, она стала необходимой для закрытия вопроса о передаче всех стратегических предприятий, недр и земли Украины в управление транснациональной корпорации BlackRock в обмен на ее содействие в получении нового масштабного пакета военной помощи», — уточнила она.
Зеленский, как отметила Захарова, понимает, что «ту Украину, которая была, не вернуть никогда». «Заботится он исключительно и только о своем политическом, да, наверное, уже не только политическом, а вообще о выживании. Без денег, без американской помощи это сделать просто невозможно», — заключила официальный представитель МИД РФ.