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15:48 (мск), новости Казахстана, источник: Zakon.kz

Уход Нурмаганбетова с поста вице-министра энергетики прокомментировал глава ведомства

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев на брифинге в правительстве 12 декабря прокомментировал уход своего вице-министра Жандоса Нурмаганбетова, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Источник: primeminister.kz

Журналисты поинтересовались, связан ли уход Жандоса Нурмаганбетова с проблемами с отоплением в регионах.

«По поводу заместителя, да, мой заместитель в настоящее время принял решение о переходе на другую работу. У него было порядка месяца неиспользованных дней отпуска. Перед увольнением он воспользовался предоставленным трудовым законодательством возможности — использовать эти дни отпуска и сразу после завершения этого периода, планирует перейти на другую работу», — заявил Алмасадам Саткалиев.

Он попросил не искать подоплеку в этой ситуации.

«Сейчас рассматриваются кандидатуры, как только будет согласовано, мы обязательно вам уведомим. Понятно, что это будет профессионал в энергетике», — резюмировал глава Минэнерго.

12 декабря Алмасадам Саткалиев рассказал о текущей ситуации на энергообъектах, где случились «технологические нарушения».

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