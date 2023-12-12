Уход Нурмаганбетова с поста вице-министра энергетики прокомментировал глава ведомства

Журналисты поинтересовались, связан ли уход Жандоса Нурмаганбетова с проблемами с отоплением в регионах.
«По поводу заместителя, да, мой заместитель в настоящее время принял решение о переходе на другую работу. У него было порядка месяца неиспользованных дней отпуска. Перед увольнением он воспользовался предоставленным трудовым законодательством возможности — использовать эти дни отпуска и сразу после завершения этого периода, планирует перейти на другую работу», — заявил Алмасадам Саткалиев.
Он попросил не искать подоплеку в этой ситуации.
«Сейчас рассматриваются кандидатуры, как только будет согласовано, мы обязательно вам уведомим. Понятно, что это будет профессионал в энергетике», — резюмировал глава Минэнерго.
12 декабря Алмасадам Саткалиев рассказал о текущей ситуации на энергообъектах, где случились «технологические нарушения».