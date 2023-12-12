16:16 (мск), источник: © РИА Новости
Финляндия откроет два КПП на границе с Россией
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Финляндия возобновляет работу двух пропускных пунктов на границе с Россией, сообщил премьер страны Петтери Орпо.
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Как уточнила глава МИД Элина Валтонен, речь идет о КПП «Ваалимаа» и «Ниирала». В правительстве также отметили, что решение об открытии пропускных пунктов действительно до 14 января.
Министерство внутренних дел Финляндии 30 ноября объявило о закрытии последнего работавшего КПП на границе с Россией «Райа-Йоосеппи — Лотта». Уточнялось, что все пропускные пункты не будут работать до 13 декабря, прием заявлений от просителей международной защиты сосредоточат в аэропортах и морских портах. По словам главы финского МВД Мари Рантанен, такое решение приняли, «чтобы защитить национальную безопасность Финляндии».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя действия Хельсинки, заявил, что «погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право». По его словам, надуманные обвинения в организации миграционного кризиса для Москвы неприемлемы.
В России не раз обращали внимание на то, что многомиллионный поток беженцев из Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, Украины и других стран спровоцировали деструктивные действия США и их союзников, разжигающих военные и межэтнические конфликты.