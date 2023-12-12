Радий Хабиров подписал указ о праздновании Нового 2024 года в Башкирии

27 декабря 2023 года совместно с министерством образования и науки Республики Башкортостан и министерством культуры Республики Башкортостан будет организована Республиканская новогодняя ёлка.
На нее из районов и городов республики пригласят детей из семей участников СВО, детей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел РБ, погибших при исполнении воинского и служебного долга, учащихся общеобразовательных организаций из числа отличников учебы, победителей предметных олимпиад и спортивных соревнований, лауреатов фестивалей художественной самодеятельности, детей из многодетных малоимущих семей, а также детей с ограниченными возможностями, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Детям-участникам Республиканской новогодней ёлки организуют трехдневный отдых. Всем им вручат новогодние подарки. Будет изготовлена печатная продукция и символика, посвященная Новому 2024 году.
В период новогодних каникул на всей территории республики будут организованы различные культурные мероприятия при строгом соблюдении правил поведения согласно указу Главы РБ «О введении режима “Повышенная готовность”. На всех мероприятиях будут следить за порядком и дежурить представители соответствующих ведомств.
Главам администраций муниципальных районов и городских округов республики рекомендовано обеспечить за счет собственных и привлеченных средств проведение детских новогодних мероприятий с вручением новогодних подарков детям из семей участников СВО, детям с ограниченными возможностями здоровья, детям из малоимущих семей, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям граждан, вынужденно покинувших территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, а также Украины.
На площадях населенных пунктов рекомендовано провести культурные мероприятия, посвященные празднованию Нового 2024 года при строгом соблюдении правил поведения, организовать поздравление престарелых граждан, проживающих в домах-интернатах, разработать и утвердить программы и планы проведения новогодних мероприятий.
Расходы по реализации указа осуществить в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных его исполнителям на соответствующий финансовый год, и средств внебюджетных источников.
Ранее «Башинформ» сообщал, что Радий Хабиров призвал чиновников скромнее проводить новогодние праздники.