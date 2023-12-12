16:19 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
МВД готовит меры по недопущению дестабилизации во время выборов
Силовые ведомства активно принимают участие в подготовке проведения электоральной кампании в Беларуси.
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МИНСК, 12 дек — Sputnik. Министерство внутренних дел Беларуси рассчитывает силы и средства, готовит решения по охране общественного порядка, чтобы не допустить дестабилизации обстановки во время выборов, заявил первый замглавы ведомства Юрий Назаренко.
Во вторник в министерстве прошла встреча руководства и сотрудников с главой Центризбиркома Игорем Карпенко.
Назаренко, открывая мероприятие, напомнил, что Беларусь ждут важнейшие общественно-политические события.
«Наша цель сегодня — донести до личного состава основные новшества избирательного кодекса, поднять другие актуальные аспекты, касающиеся выборов. Мы должны сделать все, чтобы не допустить дестабилизации обстановки! И для этого уже сейчас рассчитываются силы и средства, подготавливаются решения на охрану общественного порядка», — цитирует первого замминистра пресс-служба МВД.
Он выразил уверенность, что милиционеры справятся со своими задачами и продемонстрируют профессионализм, смелость и решительность.
В свою очередь Карпенко поблагодарил правоохранителей за содействие в период проведения референдума 2022 года. В тот момент удалось выстроить эффективную систему взаимодействия, продемонстрировать слаженность при обеспечении работы комиссий и охране правопорядка, отметил председатель ЦИК.
Он подчеркнул, что правоохранители быстро реагируют на запросы по проверке сведений о кандидатах, серьезно подходят к обеспечению общественного порядка на участках.
По словам Карпенко, совместных усилий требует оснащение выбранных для проведения голосования объектов системами видеонаблюдения.
Единый день голосования
Напомним, в Беларуси уже стартовала кампания по подготовке и проведению голосования за кандидатов в депутаты нижней палаты белорусского парламента и в местные советы. Согласно указу президента голосование пройдет 25 февраля 2024 года, это будет первый в истории страны Единый день голосования.
В единый день голосования изберут 110 депутатов Палаты представителей и 12 514 депутатов местных Советов депутатов.
С 20 по 24 февраля те избиратели, у которых не будет возможности в воскресенье, 25 февраля, прийти на участок, могут реализовать свое избирательное право в период досрочного голосования.