Главное
Главные новости к вечеру 12 декабря
16:58 (мск), источник: Комсомольская правда

Екатерина Мизулина встретилась со студентами в Нижнем Новгороде

Глава «Лиги безопасного интернета» проведет в столице Приволжья два дня.

Источник: Комсомольская правда

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина встретилась с нижегородскими студентами. Встреча состоялась 12 декабря в актовом зале Приволжского исследовательского медицинского университета.

О том, что Мизулина собирается посетить Нижний Новгород, она написала в своем телеграм-канале еще несколько дней назад.

— Вход свободный. Встречу в ПИМУ могут посетить и студенты любых других вузов, — написала она.

Желающих увидеть воочию Екатерину Мизулину оказалось немало, и ближе к полудню около университета выстроилась большая очередь. Зал был полный. На встрече обсуждались актуальные проблемы профилактики идеологии экстремизма и терроризма, а также вопросы информационной безопасности.

Во время встречи глава «Лиги безопасного интернета» сняла видео, как пришедшие на встречу студенты хором скандируют «Россия! Россия!». Ролик она опубликовала в своем телеграм-канале.

Чиновница проведет в Нижнем Новгороде два дня. 13 декабря она встретится со школьниками в центре культуры «Рекорд».

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Эдвард Мунк: Не стреляйте в художников, они умеют кричать
Военная спецоперация на Украине 12 декабря 2023: прямая онлайн-трансляция
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
образованиеИнтернет