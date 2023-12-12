16:58 (мск), источник: Комсомольская правда
Екатерина Мизулина встретилась со студентами в Нижнем Новгороде
Глава «Лиги безопасного интернета» проведет в столице Приволжья два дня.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина встретилась с нижегородскими студентами. Встреча состоялась 12 декабря в актовом зале Приволжского исследовательского медицинского университета.
О том, что Мизулина собирается посетить Нижний Новгород, она написала в своем телеграм-канале еще несколько дней назад.
— Вход свободный. Встречу в ПИМУ могут посетить и студенты любых других вузов, — написала она.
Желающих увидеть воочию Екатерину Мизулину оказалось немало, и ближе к полудню около университета выстроилась большая очередь. Зал был полный. На встрече обсуждались актуальные проблемы профилактики идеологии экстремизма и терроризма, а также вопросы информационной безопасности.
Во время встречи глава «Лиги безопасного интернета» сняла видео, как пришедшие на встречу студенты хором скандируют «Россия! Россия!». Ролик она опубликовала в своем телеграм-канале.
Чиновница проведет в Нижнем Новгороде два дня. 13 декабря она встретится со школьниками в центре культуры «Рекорд».