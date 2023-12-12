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17:14 (мск), источник: Коммерсантъ

В Воронеже депутат предложил ввести дистант для детей и взрослых из-за снегопада

Депутат гордумы Воронежа от КПРФ Константин Ашифин предложил ввести «дистанционку» для школьников и «удаленку» для работающих взрослых до окончания снегопада.

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Источник: Коммерсантъ

Он объяснил свое предложение тем, что «коммунальные службы не могут справиться с чрезвычайной ситуацией». Об этом господин Ашифин сообщил в своем Telegram-канале.

«Большинство офисных сотрудников могут работать из дома. У нас накоплен богатый опыт в этой области. Давайте не мучать людей и не нагружать инфраструктуру», — сказал депутат.

По его словам, многие воронежцы добрались сегодня на работу только к 11:00 вместо положенных 9:00. «Прорвались из нечищеных дворов, через дикие пробки и переполненный общественный транспорт. Присыпанные снегом и с нецензурными выражениями на устах», — добавил Константин Ашифин.

В министерстве труда и занятости населения Воронежской области попросили работодателей региона не применять дисциплинарные взыскания к сотрудникам, которые опаздывают на работу из-за снегопада. «В свою очередь работник не должен злоупотреблять ситуацией и заранее планировать свой маршрут до работы с учетом всех обстоятельств, так как трудовым кодексом не устанавливаются критерии уважительности причин совершения того или иного нарушения трудовой дисциплины, которым в данном случае является опоздание», — добавили в министерстве.

Другой депутат гордумы Воронежа (от СРЗП) Артем Рымарь также отметил в своем Telegram-канале, что «город не справляется с таким стихийным бедствием». Он предложил помочь «коммунальщикам, работающим на износ, вместо того, чтобы распространять негатив». «Пять-шесть лопат во дворе, и ситуация не будет казаться такой безвыходной», — уверен господин Рымарь.

Мэр Вадим Кстенин сообщил в своем Telegram-канале, что губернатор Александр Гусев провел совещание «в связи с крайне тяжелой ситуацией в городе». В ходе него было решено перекрыть участок проспекта Революции (от улицы Карла Маркса до улицы Степана Разина) с 22:00 12 декабря до 6:00 13 декабря для «массового» вывоза снега. «В случае необходимости других решений будем сообщать о них дополнительно. Для более быстрой и качественной очистки особо сложных участков некоторые места могут перекрываться кратковременно. Прошу это учитывать и быть внимательнее. А по возможности желательно отказаться от использования личного автотранспорта вечером и ночью», — добавил господин Кстенин.

К 14:00 на улицы Воронежа вышли 205 единиц снегоуборочной техники. Всего по Черноземью — более 550-ти.

Алина Морозова.

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