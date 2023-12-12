17:32 (мск), источник: Комсомольская правда
Воронежская пара сыграет свадьбу на выставке в Москве
Педагоги из Новой Усмани поженятся в День Воронежской области на экспозиции «Россия» на ВДНХ.
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Необычная свадьба ожидает жителей Воронежской области. Пара педагогов из Новой Усмани поженится в павильоне Воронежской области на выставке «Россия» на ВДНХ. Бракосочетание пройдет 13 января в День Воронежской области. Свадьбу устроят в народных традициях нашего края, с использованием инновационных технологий, об этом сообщили в администрации Новоусманского района.
22-летний учитель английского языка Роман Бабаев и 21-летняя учительница начальных классов Дарья Черных из Новоусманской средней образовательной школы № 5 «Эврика» выиграли целый конкурс, чтобы получить такую необычную свадьбу. Участников выбирали из жителей Воронежской области, впервые вступающих в брак, в возрасте до 35 лет.