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Главные новости к вечеру 12 декабря
17:43 (мск), источник: Коммерсантъ

Избран глава Волжского района Самарской области

Владимир Медведев избран главой Волжского района Самарской области. Решение приняло собрание районных представителей шестого созыва на внеочередном заседании во вторник. Об этом сообщает администрация Волжского района.

«Единогласно депутаты проголосовали за кандидатуру Медведева Владимира Михайловича», — говорится в сообщении.

Новый глава района вступит в должность после принятия присяги. Оно состоится на следующем заседании собрания районных представителей.

Волжским районом Самарской области с 6 апреля 2022 до 20 октября 2023 года руководил Евгений Макридин, который досрочно ушел в отставку. Наблюдатели связывали его увольнение с низкой явкой на выборах губернатора Самарской области в сентябре.

Владимир Медведев с декабря 2018 до 13 декабря 2023 года руководил Ставропольским районом. В 2023 году территория была признана лучшей в регионе по реализации нацпроектов за минувший год. На минувшей неделе стало известно о том, что Владимир Медведев написал заявление об уходе с поста.

Собрание представителей Ставропольского района Самарской области рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий Владимира Медведева на заседании в среду, 13 декабря. Тогда же будет назначен исполняющий обязанности главы района до официального избрания руководителя муниципального образования.

Георгий Портнов.

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