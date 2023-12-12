Избран глава Волжского района Самарской области

«Единогласно депутаты проголосовали за кандидатуру Медведева Владимира Михайловича», — говорится в сообщении.
Новый глава района вступит в должность после принятия присяги. Оно состоится на следующем заседании собрания районных представителей.
Волжским районом Самарской области с 6 апреля 2022 до 20 октября 2023 года руководил Евгений Макридин, который досрочно ушел в отставку. Наблюдатели связывали его увольнение с низкой явкой на выборах губернатора Самарской области в сентябре.
Владимир Медведев с декабря 2018 до 13 декабря 2023 года руководил Ставропольским районом. В 2023 году территория была признана лучшей в регионе по реализации нацпроектов за минувший год. На минувшей неделе стало известно о том, что Владимир Медведев написал заявление об уходе с поста.
Собрание представителей Ставропольского района Самарской области рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий Владимира Медведева на заседании в среду, 13 декабря. Тогда же будет назначен исполняющий обязанности главы района до официального избрания руководителя муниципального образования.
Георгий Портнов.